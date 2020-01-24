Узбекистанец Муроджон Ахмадалиев проведёт бой с американцем Дэниэлом Романом

Узбекистанец Муроджон Ахмадалиев 30 января проведёт бой с американцем Дэниэлом Романом. Американец является чемпионом мира по версиям WBA и IBF во втором легчайшем весе, он будет защищать титулы. Об этом сообщает kun.uz.

Отметим, бой должен был состояться в сентябре 2019 года. Но американец из-за травмы левого плеча вынужден был отказаться от защиты своих титулов.

Бой из 12 раундов пройдёт в Island Gardens в Майами (в американском штате Флорида).

Узбекистанца к бою готовит тренер Джоэл Диас – бывший мексиканско-американский профессиональный боксёр в легкой весовой категории. Он считается одним из лучших тренеров по боксу.

Один из международных брендом спортивной одежды выкупил трансляцию боя у стримингового сервиса DAZN (Великобритания) и безвозмездно передал права телеканалу Sport.

Добавим, бокс привлёк Ахмадалиева с первой же тренировки, на которую его привёл отец. Впоследствии над постановкой ударов с ним работали прославленные узбекские тренеры Тулкун Кличев и Рустам Саидов.