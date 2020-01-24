Председатель Верховной Рады заявил о необходимости доработки законопроекта о медиа

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 23 января в ходе пресс-конференции в Одессе заявил о том, что законопроект о медиа (№ 2693) находится в состоянии доработки, сообщает «Униан»

Разумков отметил, что проект закона вызвал бурную реакцию со стороны журналистов. По мнению государственного деятеля в законопроекте есть вещи, которые требуют дальнейшей проработки.

Соответствующий законопроект о медиа был зарегистрирован в парламенте 27 декабря 2019 года группой народных депутатов. Инициатором проекта выступил народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Данный законопроект ориентирован на урегулирование процесса распространения информации, а также на определение правовых основ субъектов Украины, которые работают в медиасфере. Законопроект также определяет деятельность государства, ориентированную на управление и контроль в этой области.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 17 января выступил за принятие проекта закона о медиа в первом чтении в парламенте. В ходе собрания члены комитета также представили другой законопроект о медиа (№ 2693-1). В итоге было принято решение принять к рассмотрению основной законопроект.