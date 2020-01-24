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Президент Киргизии ознакомился с ходом реализации государственных программ в социальной отрасли

Президент Киргизии ознакомился с ходом реализации государственных программ в социальной отраслиПрезидент Киргизии 22 января на встрече с министром труда и социального развития Улукбеком Кочкоровым ознакомился с ходом реализации социальных программ. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сооронбай Жээнбеков наметил два основных направления в осуществлении указа — это предоставление электронных услуг и реализация социальных программ по защите детей с целью укрепления статуса семьи в обществе.

Глава государства указал на необходимость создания новых способов социальной защиты граждан, детей, оказавшихся в сложном положении в связи с социально-бытовыми условиями и проблемами со здоровьем. Он подчеркнул важность качественного оказания услуг и  упрощения процедур в усыновлении детей.

Министр отрасли доложил о предварительных результатах внедрения цифровых технологий в социальную отрасль для улучшения оказываемых услуг гражданам, особенно нуждающимся в поддержке государства.

Улукбек Кочкоров сказал, что цифровизация исключает вероятность механических ошибок в оформлении пособий, значительно ослабляет возможные коррупционные составляющие и предотвращает двойные операции.

Министр проинформировал президента о том, что переход на цифровизацию позволило сэкономить до 1 млрд сомов бюджетных средств. Также, увеличилась численность детских пособий на 60 тысяч. Экономия бюджетных ресурсов позволила качественно и количественно улучшить оказываемые услуги инвалидам.

Упрощенная процедура оформления единовременных пособий при рождении ребенка устранила бюрократические задержки. При рождении ребенка оформляется заявление в электронном формате, и за 2 рабочих дня осуществляется выплата денежных средств. До внедрения цифровых систем эту процедуру проходили за тридцать дней.

Улукбек Кочкоров проинформировал, что создана электронная база данных детей, живущих в сложных социальных условиях. Она действует на сегодняшний день в 5 районах Киргизии в пилотном режиме. К этой базе будут иметь доступ соответствующие государственные структуры, и это даст возможность быстро решать проблемы по фактам их возникновения. Полноформатный запуск проекта намечен на март 2020 года.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил удовлетворенность внедрением цифровых технологий в социальную отрасль и призвал расширить пакет социальных услуг и востребованных справочных документов в электронном виде с целью экономии времени и средств граждан.





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