Нурсултан Назарбаев встретился с секретарём совета безопасности Казахстана

Во время встречи Нурсултан Назарбаев отметил ключевую роль совбеза в координационных действиях при реализации единой госполитики, а также в деле сохранения безопасности и оборонной мобильности государства.
По словам Елбасы, совет безопасности как государственный орган выполняет важные функции, проводит анализ и подготовку к рассмотрению вопросов относительно внутренней и внешней безопасности. В компетенцию совета также входят координация деятельности правоохранительных органов, обеспечение продовольственной стабильности и поддержка взаимоотношений с другими странами, подчеркнул первый президент.
В ходе разговора собеседники обсудили меры по реформированию правовой системы и необходимости завершения его в ближайшее время. Секретарь совбеза проинформировал Елбасы о ситуации в стране в настоящее время и ознакомил с запланированными мероприятиями на 2020 год.
Напомним, что Асет Исекешев вступил в должности помощника президента и секретаря совбеза 16 января текущего года.