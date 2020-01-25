Нурсултан Назарбаев встретился с секретарём совета безопасности Казахстана

Первый президент Республики Казахстан — Елбасы Нурсултан Назарбаев 23 января принял секретаря совета безопасности, помощника президента Асета Исекешева. Секретарь представил Елбасы график запланированной работы на 2020 год, сообщается на официальном сайте первого президента.

Во время встречи Нурсултан Назарбаев отметил ключевую роль совбеза в координационных действиях при реализации единой госполитики, а также в деле сохранения безопасности и оборонной мобильности государства.

По словам Елбасы, совет безопасности как государственный орган выполняет важные функции, проводит анализ и подготовку к рассмотрению вопросов относительно внутренней и внешней безопасности. В компетенцию совета также входят координация деятельности правоохранительных органов, обеспечение продовольственной стабильности и поддержка взаимоотношений с другими странами, подчеркнул первый президент.

В ходе разговора собеседники обсудили меры по реформированию правовой системы и необходимости завершения его в ближайшее время. Секретарь совбеза проинформировал Елбасы о ситуации в стране в настоящее время и ознакомил с запланированными мероприятиями на 2020 год.

Напомним, что Асет Исекешев вступил в должности помощника президента и секретаря совбеза 16 января текущего года.