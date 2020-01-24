Армения намерена развивать сотрудничество с «Роскосмосом» в сфере космических исследований





Армения намерена активно развивать сотрудничество с «Роскосмосом» и странами СНГ в сфере космических исследований. Об этом на заседании Национального Собрания Армении в ходе обсуждения пакета законопроектов «О космической деятельности» и смежных законов заявил 24 января министр технологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.



По его словам, не так давно на территории Бюраканской астрофизической обсерватории открылась российская станция Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), которую можно будет подключить к разрабатываемым проектам. В числе этих проектов Аршакян назвал разработку алгоритмов для дистанционного зондирования, которую можно будет применить для картографирования сельскохозяйственных земель, изучения состояния водных ресурсов, управления границами, контроля за лесами и т.д.









Отметим, что данным законодательным пакетом предусмотрено предоставить компаниям, пожелавшим заняться космической деятельностью в Армении, налоговые льготы до 2030 года. Кроме того, для занятия данным видом деятельности планируется применить процесс лицензирования компаний, для чего последние должны будут выплачивать годовую государственную пошлину в размере 10 млн. драмов. Он также указал на большой потенциал сотрудничества в данной сфере со всеми странами СНГ. «Восстановление космической деятельности в Армении, утерянной с советских времен, придется начинать с нуля. Сфера космоса активно развивается во всем мире, а в случае с Арменией может стать огромной промышленной отраслью», - сказал министр.Отметим, что данным законодательным пакетом предусмотрено предоставить компаниям, пожелавшим заняться космической деятельностью в Армении, налоговые льготы до 2030 года. Кроме того, для занятия данным видом деятельности планируется применить процесс лицензирования компаний, для чего последние должны будут выплачивать годовую государственную пошлину в размере 10 млн. драмов.

Министр отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими компаниями об основании в республике производства спутников, их аттестации, а в будущем - и дизайнерскими решениями. В документе представлены также требования при авариях. Деятельность компаний, занятых в данной сфере, должна быть застрахована от всех видов рисков. Кроме того, передача эксплуатации космических объектов от одного лица к другому подлежит согласованию.

