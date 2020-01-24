В Армении почтили память жертв Холокоста





В Ереване прошло траурное мероприятие в память жертв Холокоста.

Мероприятие, организованное еврейской общиной Армении, состоялось возле установленного в одном из скверов в центре армянской столицы мемориала жертвам геноцидов армянского и еврейского народов.



«Жить Не забывать» написано на памятнике на армянском и иврите.

«Надеемся, что в будущем это мероприятие, организованное небольшой еврейской общиной Армении, будут посещать больше людей в стране, которая больше, чем кто-либо понимает важность сохранения памяти», - написал на своей странице в фейсбук посол Франции в Армении Джонатан Лакотт.



