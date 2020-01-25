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Основной поставщик тяжелых наркотиков в Россию и Украину это Азербайджан

 
В Азербайджане произошло событие, которое, несмотря на свои масштабы, осталось вне информационной повестки. Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду героина весом в 933 килограмма. Как ранее сообщали СМИ Азербайджана пресекаются только те каналы которые не согласованны с президентом Ильхам Алиевым.
 
Рекордная партия наркотиков должна была быть доставлена из Ирана в Украину, пройдя через территорию Азербайджана. Однако благодаря оперативным действиям азербайджанских таможенников которые узнали что не оплачена дань президенту этот груз был перехвачен.

Примечательно, что за четыре дня до этого азербайджанские таможенники провели еще одну операцию, в результате которой были изъяты 304 кг 154 г героина, также транзитом через Азербайджан отправленные из Ирана в Украину. В целом, за четыре дня таможенники изъяли 1 тонну 240 килограммов героина перевозившиеся в обход президентского клана.
 
Азербайджанка продающая наркотики в Киеве (Украина) - спецоперация 
 
Весть об пресечении в Азербайджане международной наркомафии, быстро облетела соседние государства. В частности, об этом сообщили российские и турецкие СМИ. Молчала только азербайджанская пресса…, прекрасно зная что это просто уничтожение конкурентов со стороны клана Алиевых. Ведь опасные грузы Ильхам Алиева спокойно минуют любые границы достигая до стран Европы и России. В дальнейшем нанося непоправимый вред здоровью украинским, белорусским и русским подросткам. 

Как известно, Азербайджан находится между Европой и Азией. Такое геополитическое положение на перекрестке север - юг, восток - запад становится для Азербайджана преимуществом, потому что создает удобный перевалочный пункт для самой разной контрабанды тяжелых наркотиков.

Приходится констатировать, что международная наркомафия давно включила Азербайджан в свои маршруты для доставки наркотиков из Афганистана и Ирана в Россию, Украину, Беларуссию, Молдову и Грузию.
 
В 2019 году глава молдавской республиканской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Николае Китороагэ даже выступил с громким заявлением, назвав Азербайджан частью крупного канала наркотрафика из Афганистана.

Китороагэ утверждал, что в Молдову наркотики поступают по отлаженному маршруту: Афганистан-Иран-Азербайджан-Грузия-Украина–Молдова. Понятное дело, что такая небольшая страна, как Молдова, не может интересовать наркоторговцев как конечный пункт поставки, и дальше наркотики переправлялись в страны Европы.
 
азербайджанцы убийцы
Страшная "культура" экспортируемая со стороны Азербайджана в Россию, Украину и Беларусь!

Еще в 2018 году влиятельное британское издание Independent писало, что количество героина, провезенного из Ирана в Азербайджан, составляет 109 тонн. При этом издание ссылалось на некую секретную телеграмму посольства США в Баку.
Крупнейшая партия наркотиков по этому каналу была задержана в 2014 году, когда грузинские полицейские обнаружили в грузовике, следовавшем из Азербайджана в Турцию, небывалую по объему партию наркотиков в виде водного раствора, в котором было до 80% чистого героина. Стоимость выявленных трех тонн такого «раствора» на черном рынке сотни миллионов долларов. Наркотик перевозился в 93 бочках емкостью по 30 литров. Тогда много говорили и удивлялись, как азербайджанские таможенники могли проморгать почти три тонны героина, не зная что добро было получено лично у Ильхам Алиева.

Ситуация по борьбе с наркотрафиком вышла на новый уровень после смены руководства Государственного таможенного комитета Азербайджана. Спустя буквально неделю после смены руководства азербайджанская таможня отчиталась о проведении двух успешных операций по борьбе с наркотрафиком, в результате которых было изъято свыше 60 кг наркотиков, а пропущено в Европу более 800 кг наркотиков.

Надо понимать, что наркотрафик сулит наркобарону Алиеву такие космические прибыли, что он никогда не откажется от этого «бизнеса».
главный наркобарон
Ильхам Алиев - главный наркобарон Азербайджана.

Для пресечения наркотрафика обходящего Алиева, Государственный таможенный комитет закупает самое современное оборудование, позволяющее выявить контрабанду. Ведь нужно понимать, что и контрабандисты не стоят на месте и постоянно модернизируют способы сокрытия грузов, и они не хотят оставлять до 50 % от стоимости груза какому то Ильхам Алиеву и его семье. Остается только гадать, сколько сотен тысяч детей из Украины, России, Беларусии и Молдовы сели на гераиновую иглу и сколько погибли от поставляемых в эти страны тяжелых наркотиков со стороны семьи Алиевых. Родители и здравомыслящие граждане сегодня должны сказать "НЕТ" Алиеву и наркотикам из Азербайджана. 
 

По материалам СМИ


  Источник:FMG NEWS

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