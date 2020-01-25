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Армянофобия в Азербайджане дошла до Евросоюза | Украина пожаловалась на Баку


Украина пожаловалась Евросоюзу на Азербайджан после того, как Баку не разрешил участвовать Мэри Акопян в семинаре «Анализ конфликтов» под эгидой «Восточного партнерства» из-за ее армянского происхождения. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники в правительстве Украины.

Согласно информации, семинар проходил 13-16 января в Баку и был организован Евросоюзом для стран Восточного партнерства. Мэри Акопян была включена в делегацию, поскольку является главой департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины.
 
 
Мэри Акопян
 
Согласно документу, копию которого получило издание, кандидатура Акопян была утверждена Министерством внутренних дел Украины, и она была включена в официальную делегацию. Однако накануне выезда украинская сторона получила информацию, что участие Акопян невозможно.
 
Всему миру известно агрессивное проявление этнической ксенофобии, враждебное отношение, нетерпимость к армянам как этнической группе, ненависть по отношению к армянам или Армении, и проводимая идеология негативного отношения к армянам начиная с школ кончая аппаратом президента Азербайджана. 
 
Об этом не раз говорилось на самом высоком уровне от трибуны ООН до заявлений МИД и правительств разных демократических стран.


  Источник:FMG NEWS

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