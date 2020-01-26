Двух граждан Азербайджана задержали в Тбилиси по обвинению приобретении-хранении наркотиков в особо крупном размере.



Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.





35-летняя Х.Н. и 38-летний Н.Г. были задержаны по итогам оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полицейского департамента Квемо-Картли и управления Гардабанского района, передает АПА.





При личном обыске обвиняемых сотрудники обнаружили у них несколько пакетиков с героином, морфием, метадоном, кодеином и Альфа-ПВП (α-PVP). Наркотические вещества изъяли в качестве вещественного доказательства.

морфия, метадона, кодеина и Альфа-ПВП (α-PVP) минуют таможни и распространяются по всей Грузии попадая к детям и подросткам. Напомним что основным поставщиком тяжелых наркотиков для детей и подростков Грузии является стратегический партнер Азербайджан . После личного одобрения Ильхам Алиева крупные партии героина,

Сложно посчитать сколько детей погибло в Грузии от наркотиков завезенных из Азербайджана и сколько потеряло здоровье. Это так называемые инвестиции Азербайджана в "братскую" Грузию.



