Президент Саркисян поднял вопрос признания Кнессетом Израиля Геноцида армян

Находящийся с рабочим визитом в Государстве Израиль Президент Республики Армен Саркисян и госпожа Нунэ Саркисян сегодня посетили парламент Израиля - Кнессет, где их принял Председатель Кнессета Йоэль Эдельштейн и госпожа Ирина Невзлина.
Приветствуя Президента Армении, Председатель Кнессета, в частности, отметил: «Для нас большая честь принимать Вас в нашей стране. Мы рады Вашему визиту, даже если он происходит в рамках не столь радостного события». Йоэль Эдельштейн выразил уверенность, что визит Президента Саркисяна, как и решение Армении об открытии посольства в Израиле, - важный краеугольный камень для дальнейшего развития двусторонних отношений. «Думаю, что этот визит принесёт очень позитивные изменения в наших отношениях.
Потенциал нашего взаимодействия намного больше, чем мы сейчас используем», - сказал Председатель Кнессета Израиля.
Президент Саркисян отметил, что он был у истоков установления дипломатических отношений с Израилем. «Искренне говоря, на протяжении многих лет я хочу возвратиться в Израиль, поскольку у меня есть воспоминания, связанные с этой страной», - сказал Президент Армении, подчеркнув важность обмена опытом с Израилем в различных областях, в том числе, в сферах высоких технологий и инноваций.
Касаясь подобных страниц истории, Президент Саркисян сказал, что у обоих народов впечатляет сходство судеб, и они напоминают, что нужно думать о будущем. «Мы можем совместно создавать это будущее и как два государства, и как два народа. Армения
– малая страна, но всемирная нация. Таков же и Израиль. Я здесь также для того, чтобы наметить сферы сотрудничества. Армения
придаёт большое значение развитию многих отраслей: образование, наука, безопасность, сельское хозяйство, новейшие технологии. Я как Президент, инициировал проект по превращению Армении в технологический хаб, поскольку у нас есть ряд преимуществ, чтобы это сделать. В нашей стране есть высококлассные физики, математики, у нас есть хорошие образовательные программы в сфере программирования».
Отметив, что многие страницы истории трагичны для армянского и еврейского народов, Президент Саркисян сказал, что нужно объединить усилия, чтобы подобных гуманитарных катастроф больше никогда не было и они никогда не повторились. Президент Армении поднял вопрос признания Кнессетом Израиля Геноцида
армян, подчеркнув, что признание и осуждение этой постыдной страницы истории не должно быть обусловлено сегодняшними политическими интересами и реалиями.
«Признание геноцида
армян в первую очередь – нравственная ответственность и дань уважения памяти невинных жертв, в то же время это важный вклад в международные усилия по предотвращению геноцидов и преступлений против человечества», - подчеркнул Президент Армении.
В завершение визита Президент Армении оставил запись в книге почётных гостей. Затем Президент Саркисян и госпожа Нунэ Саркисян совершили экскурсию по зданию парламента.