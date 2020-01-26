Ценности, которые мы создали в Иерусалиме, являются не только нашими, но и мировой культуры. | Президент Армен Саргсян





Президент Саргсян возложил венок к памятнику, установленному рядом с храмом, чтобы почтить память жертв



В соборе Св. Акопяна Президент Республики познакомился с историей храма, его историческими и культурными ценностями. Было отмечено, что рукопись монастыря святого Иакова в Иерусалиме имеет особое значение, поскольку в нем хранится около трех тысяч рукописей. Это вторая по величине коллекция после Матенадарана в Ереване.



Президент Саргсян в Армянском Патриархате Иерусалима встретился с Армянским Патриархом Иерусалима С архиепископом Нурханом Манукяном.



Президент Республики и Святейший Патриарх обсудили национально-церковные вопросы и деятельность Армянского Патриархата Иерусалима.



Президент Саргсян придал большое значение деятельности Иерусалимского государственного собора, который имеет многовековую историю и богатые традиции на святой земле, в деле сохранения духовного и культурного наследия Армении и передачи его будущим поколениям.



Затем состоялся прием в честь Президента Республики



В своем выступлении архиепископ Нурхан Манукян сказал: «Я приветствую ваше присутствие в этом славном и драгоценном кресле. Наше волнение высоко с вашим почетным визитом. Мы хотим, чтобы отношения нашего государства с нашим Святым Престолом укреплялись, так как тысячи иностранных гостей впервые в этом Патриархате слышат армянское имя, знакомятся с армянами и нашими духовными и культурными ценностями ».

Президент Республики Армения Армен Саргсян и г-жа Нуне Саргсян посетили Центр духовного наследия Армении в Иерусалиме, величественный собор Святого Акопянца, который стоит на вершине горы Сион.Президент Саргсян возложил венок к памятнику, установленному рядом с храмом, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.В соборе Св. Акопяна Президент Республики познакомился с историей храма, его историческими и культурными ценностями. Было отмечено, что рукопись монастыря святого Иакова в Иерусалиме имеет особое значение, поскольку в нем хранится около трех тысяч рукописей. Это вторая по величине коллекция после Матенадарана в Ереване.Президент Саргсян в Армянском Патриархате Иерусалима встретился с Армянским Патриархом Иерусалима С архиепископом Нурханом Манукяном.Президент Республики и Святейший Патриарх обсудили национально-церковные вопросы и деятельность Армянского Патриархата Иерусалима.Президент Саргсян придал большое значение деятельности Иерусалимского государственного собора, который имеет многовековую историю и богатые традиции на святой земле, в деле сохранения духовного и культурного наследия Армении и передачи его будущим поколениям.Затем состоялся прием в честь Президента Республики Армения , в котором приняли участие представители армянской общины, а также лидеры различных религиозных общин в Иерусалиме.В своем выступлении архиепископ Нурхан Манукян сказал: «Я приветствую ваше присутствие в этом славном и драгоценном кресле. Наше волнение высоко с вашим почетным визитом. Мы хотим, чтобы отношения нашего государства с нашим Святым Престолом укреплялись, так как тысячи иностранных гостей впервые в этом Патриархате слышат армянское имя, знакомятся с армянами и нашими духовными и культурными ценностями ».



Президент Саргсян отметил, что рад снова посетить церковь св. Акопянца и помолиться. «Молитесь за наши две родины - Армению и Президент Саргсян отметил, что рад снова посетить церковь св. Акопянца и помолиться. «Молитесь за наши две родины - Армению и Арцах , их мужество и наших соотечественников по всему миру, мою семью», - сказал президент.

- Мы маленькое государство, но большая нация. Мы велики не только численностью, но и нашей историей, нашим вкладом в мировую культуру.

Посещая разные центры мира, вы всегда найдете доказательства величия Армении, будь то Италия, Венеция или Париж, Лондон, США, Ближний Восток. Тем не менее, Иерусалим уникален своей уникальной историей.



Я думаю, что мы должны работать вместе, чтобы представить нашу нацию, историю и особенно нашу культуру. У вас есть так много, что показать миру.





Уверяю вас, что Республика



Президент Армении призвал израильских армян посещать Армению как можно чаще. Уверяю вас, что Республика Армения и Президент Армении сохранят здесь небольшое, но важное сообщество. Насколько это возможно, мы поможем укрепить наше присутствие в Иерусалиме. Ценности, которые мы создали в Иерусалиме, абсолютны и не только наши, но и принадлежат мировой культуре».Президент Армении призвал израильских армян посещать Армению как можно чаще.



