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Президент Армен Саркисян встретился с Махмудом Аббасом

 
Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с Председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.
Президент Армении выразил свою благодарность Председателю Палестинской национальной администрации, правительству за всё то, что они делают для армянской церкви. Он отметил, что находящаяся в управлении Армянской апостольской церкви часть Храма Рождества Христова является не только частью истории, христианства, но также является частью Армении, армянской культуры, наследия и самое важное – частью армянской церкви. «Мы благодарны за вашу помощь в сохранении армянского духовно-исторического наследия, христианских ценностей», - сказал Президент Саркисян. 

 
 
Армен Саргсян


  Источник:FMG NEWS

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