Президент Армен Саркисян встретился с Махмудом Аббасом

Президент Республики Армения
Армен Саркисян встретился с Председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.
Президент Армении выразил свою благодарность Председателю Палестинской национальной администрации, правительству за всё то, что они делают для армянской церкви. Он отметил, что находящаяся в управлении Армянской апостольской церкви часть Храма Рождества Христова является не только частью истории, христианства, но также является частью Армении, армянской культуры, наследия и самое важное – частью армянской церкви. «Мы благодарны за вашу помощь в сохранении армянского духовно-исторического наследия, христианских ценностей», - сказал Президент Саркисян.