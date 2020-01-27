«Роскосмос» совместно с белорусскими предприятиями будет комплектовать космические аппараты

Гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 26 января в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о сотрудничестве с белорусскими научными кругами в космической отрасли. Приоритетным направлением российский представитель назвал совместное производство микроэлектроники с белорусскими предприятиями.

Дмитрий Рогозин высоко оценил научный потенциал Белоруссии, так как в стране нет прямых источников самофинансирования — залежей полезных ископаемых, то ставка делается на человеческий капитал. В государстве всесторонне развивается наука, этот процесс приносит свои плоды, в стране очень много интеллектуально развитых людей, занятых научной деятельностью и они прекрасно впишутся в совместную работу, отметил глава «Роскосмоса».

Также в Белоруссии есть предприятия, для которых «Роскосмос» мог бы стать потенциальным заказчиком, подчеркнул Дмитрий Рогозин. В этой связи, гендиректор госкорпорации выделил три основных направления, по которым «Роскосмос» планирует работать.

Первое направление — это совместная работа на международной космической станции со специалистами белорусской академии наук. Второе — это космические платформы для устройств дистанционного зондирования земли, госкорпорация заинтересована в серийном выпуске таких аппаратов, их планируется собирать совместно с белорусским предприятием «Пеленг». Третьим пунктом Дмитрий Рогозин обозначил производство микроэлектроники для космических аппаратов на базе минского ОАО «Интеграл».