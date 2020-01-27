В Армении будет проведена реформа полиции

Никол Пашинян 24 января на совещании правительства поднял вопрос проведения реформы полиции и дал указание в кратчайшие сроки подготовить концепцию необходимых изменений. Об этом сообщили в

В ходе заседания было отмечено, что реформа правоохранительных органов страны давно была в повестке правительства.После народной революции 2018 года полиция справилась с возложенными на неё обязанностями, но с учётом современных реалий необходимы изменения. В основном, упор будет делаться на трансформацию в содержательном плане. Как сказал Пашинян, цель реформы – построение качественно новых отношений между полицией и гражданами.

Глава правительства призвал в принятии решений исходить из стратегических аспектов. Все изменения должны рассматриваться в контексте их взаимосвязи с другими областями управления.

Полиция получит не только новый внешний облик, но должно качественно измениться и содержание. Институт правоохранительных органов страны должен измениться в отношении общества, правопорядка и его охраны, борьбы и предупреждения преступности.

Реформа затронет сферы отбора кадров, технического оснащения, профессиональной подготовки на основе новых образовательных программ, а также управления.