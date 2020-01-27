C новым годом 2019


 
  • 17:56 – Туркменистан за год поставил в Афганистан более 36,7 тыс. т бензина ECO-93 
  • 17:30 – Ценности, которые мы создали в Иерусалиме, являются не только нашими, но и мировой культуры. | Президент Армен Саргсян 
  • 17:56 – Туркменистан за год поставил в Афганистан более 36,7 тыс. т бензина ECO-93 
  • 09:00 – Президент Армен Саркисян встретился с Махмудом Аббасом 
  • 20:22 – Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников 
  • 11:51 – Виновником смерти россиян стал 19-летний азербайджанец 

Министр здравоохранения Украины Скалецкая доложила о ситуации с коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Скалецкая доложила о ситуации с коронавирусомПрезидент Украины Владимир Зеленский 26 января провел встречу с руководством министерства здравоохранения, в ходе которой члены правительства доложили о ситуации с коронавирусом и методах борьбы с инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Глава министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что на данный момент зафиксированных случаев заражения вирусом на территории Украины нет. Член правительства сообщила, что ведутся соответствующие работы со стороны оперативного штаба, который координирует ряд медицинских и межведомственных действий.

Также была разработана специальная программа реагирования для медицинских учреждений, лабораторий и пограничных служб. Министерство активно сотрудничает с международными организациями, которые проводят регулярный мониторинг состояния коронавируса на глобальном уровне.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что для аэропортов была разработана инструкция по проверке пассажиров. Ляшко акцентировал внимание на том, что в случае обнаружения вируса в Украине, государство будет в состоянии бороться с инфекцией. 

Зеленский, в свою очередь, заявил о том, что необходимо лучше информировать людей относительно вируса и дать украинцам четкие инструкции первоочередных действий в этом направлении.





  •   Просмотров Сегодня: 65


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины
    » Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране
    » Дни казахстанской медицины прошли в Таджикистане
    » Правительство Гончарука: какое министерство работает лучше всех и хуже всех
    » Правительство Гончарука: какое министерство работает лучше всех и хуже всех
    » Владимир Зеленский встретится с Саломе Зурабишвили в Варшаве
    » Зеленский: Мамука Бахтадзе очень хороший человек, мы обменялись номерами телефонов
    » Владимир Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента
    » Армения получит лицензию на производство лекарств против гепатита С
    » По информации министра здравоохранения, в результате происшествия в Гудаури пострадали 8 человек, среди них двое граждан Украины и Швеции
    » В Ереване представили плюсы внедрения электронной системы здравоохранения в Армении
    » Саакашвили признал катастрофой результат работы правительства Украины
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Туркменистан за год поставил в Афганистан более 36,7 тыс. т бензина ECO-93

    • 17:56
    • 27
    • 0

    В Париже покажут артефакты из Таджикистана

    • 15:50
    • 42
    • 0

    Президент Белоруссии заявил, что может организовать альтернативные поставки нефти

    • 14:21
    • 60
    • 0

    В Армении будет проведена реформа полиции

    • 12:33
    • 53
    • 0

    Министр здравоохранения Украины Скалецкая доложила о ситуации с коронавирусом

    • 11:49
    • 66
    • 0

    «Роскосмос» совместно с белорусскими предприятиями будет комплектовать космические аппараты

    • 11:01
    • 63
    • 0

    Президент Армен Саркисян встретился с Махмудом Аббасом

    • 09:00
    • 56
    • 0

    Ценности, которые мы создали в Иерусалиме, являются не только нашими, но и мировой культуры. | Президент Армен Саргсян

    • 17:30
    • 88
    • 0

    Президент Саркисян поднял вопрос признания Кнессетом Израиля Геноцида армян

    • 16:54
    • 92
    • 0

    В Тбилиси задержали граждан Азербайджана с крупной партией наркотиков

    • 11:41
    • 106
    • 0

    Армянофобия в Азербайджане дошла до Евросоюза | Украина пожаловалась на Баку

    • 15:45
    • 149
    • 0

    Основной поставщик тяжелых наркотиков в Россию и Украину это Азербайджан

    • 12:46
    • 174
    • 0

    Нурсултан Назарбаев встретился с секретарём совета безопасности Казахстана

    • 09:14
    • 132
    • 0

    В Армении почтили память жертв Холокоста

    • 19:00
    • 182
    • 0

    Армения намерена развивать сотрудничество с «Роскосмосом» в сфере космических исследований

    • 18:04
    • 200
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56802
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51244
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47552
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42835
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36695
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35328
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32306
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 32260
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30444
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30037
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23272
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22991
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22635
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20185
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18838
    • 0

    Туркменистан за год поставил в Афганистан более 36,7 тыс. т бензина ECO-93

    • 17:56
    • 27
    • 0

    Президент Белоруссии заявил, что может организовать альтернативные поставки нефти

    • 14:21
    • 60
    • 0

    В Париже покажут артефакты из Таджикистана

    • 15:50
    • 42
    • 0

    Министр здравоохранения Украины Скалецкая доложила о ситуации с коронавирусом

    • 11:49
    • 66
    • 0

    В Армении будет проведена реформа полиции

    • 12:33
    • 53
    • 0

    «Роскосмос» совместно с белорусскими предприятиями будет комплектовать космические аппараты

    • 11:01
    • 63
    • 0

    Президент Армен Саркисян встретился с Махмудом Аббасом

    • 09:00
    • 56
    • 0

    Ценности, которые мы создали в Иерусалиме, являются не только нашими, но и мировой культуры. | Президент Армен Саргсян

    • 17:30
    • 88
    • 0

    В Тбилиси задержали граждан Азербайджана с крупной партией наркотиков

    • 11:41
    • 106
    • 0

    Президент Саркисян поднял вопрос признания Кнессетом Израиля Геноцида армян

    • 16:54
    • 92
    • 0

    Армянофобия в Азербайджане дошла до Евросоюза | Украина пожаловалась на Баку

    • 15:45
    • 149
    • 0

    Основной поставщик тяжелых наркотиков в Россию и Украину это Азербайджан

    • 12:46
    • 174
    • 0

    В Армении почтили память жертв Холокоста

    • 19:00
    • 182
    • 0

    Армения намерена развивать сотрудничество с «Роскосмосом» в сфере космических исследований

    • 18:04
    • 200
    • 0

    Нурсултан Назарбаев встретился с секретарём совета безопасности Казахстана

    • 09:14
    • 132
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА