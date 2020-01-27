Министр здравоохранения Украины Скалецкая доложила о ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января провел встречу с руководством министерства здравоохранения, в ходе которой члены правительства доложили о ситуации с коронавирусом и методах борьбы с инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины

Глава министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что на данный момент зафиксированных случаев заражения вирусом на территории Украины нет. Член правительства сообщила, что ведутся соответствующие работы со стороны оперативного штаба, который координирует ряд медицинских и межведомственных действий.

Также была разработана специальная программа реагирования для медицинских учреждений, лабораторий и пограничных служб. Министерство активно сотрудничает с международными организациями, которые проводят регулярный мониторинг состояния коронавируса на глобальном уровне.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что для аэропортов была разработана инструкция по проверке пассажиров. Ляшко акцентировал внимание на том, что в случае обнаружения вируса в Украине, государство будет в состоянии бороться с инфекцией.

Зеленский, в свою очередь, заявил о том, что необходимо лучше информировать людей относительно вируса и дать украинцам четкие инструкции первоочередных действий в этом направлении.