В Париже покажут артефакты из Таджикистана

― Открытие экспозиции запланировано на 14 октября 2020 года. В связи с этим, для её хорошей подготовки стороны договорились ежемесячно проводить совместные заседания рабочей группы, ― отметил представитель пресс-службы ведомства.

В Душанбе министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода 23 января встретился с послом Франции в Таджикистане Ясмином Гуедаром. Стороны обсудили организационные вопросы, связанные с проведением выставки исторических экспонатов таджикского народа в музее Гиме в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры республики.

Собеседники также рассмотрели вопросы безопасности и сохранности культурных ценностей, а также выбора авиакомпании, которая займётся перевозкой экспонатов. Кроме того, на встрече рассмотрели организацию всей культурной программы, в которую войдёт демонстрация таджикских фильмов и видеосюжетов об исторических местностях и туристических маршрутах страны.

Напомним, парижский музей восточных искусств ― Гиме был открыт в 1885 году и назван в честь известного в XIX веке французского предпринимателя Лиона Гиме. Здесь представлены предметы искусства Кореи, Китая, Японии, Афганистана, Пакистана, Индии. Экспонаты музея представляют не только историческую, но и культурную ценность.