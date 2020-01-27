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Президент Белоруссии заявил, что может организовать альтернативные поставки нефти

Президент Белоруссии заявил, что может организовать альтернативные поставки нефтиПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 24 января посетил Шкловское предприятие по производству газетной бумаги. Однако этот визит запомнился не знакомством лидера с производством, а его речью перед трудовым коллективом, в которой президент охарактеризовал нынешнюю ситуацию в сотрудничестве с Россией в энергетической сфере. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отвечая на вопросы тружеников завода, президент рассказал, что в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным официально сообщил о вариантах альтернативных закупок нефтесырья, если российские партнеры не изменят свою позиции и условия. На данный момент уже закуплена норвежская нефть, которая поступает морским путем через Балтику, ещё один вариант, тоже балтийский маршрут — из Гданьска по одной из веток нефтепровода «Дружба», который можно будет использовать в «реверсном режиме», заявил президент.

Белорусский лидер третьим маршрутом поставок назвал Украину, ранее опробованный черноморский путь. Четвёртым вариантом Александр Лукашенко назвал Россию, подчеркнув, что белорусская сторона не отказывается от этой нефти, но соблюдая многовариантность, сможет обеспечить диверсификацию поставок. Также, белорусский лидер рассказал о налоговом маневре, по его словам, в России подняли налог на добычу полезных ископаемых, в результате чего выросла цена на нефть и постепенно достигла мировой.

Президент Белоруссии заявил, что договорится с мировыми поставщиками — США или арабскими странами, у которых тоже мировые цены, но качество сырья лучше.





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