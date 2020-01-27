Туркменистан за год поставил в Афганистан более 36,7 тыс. т бензина ECO-93

— Наш бензин ECO-93, соответствующий экологическому стандарту Euro-5, пользуется экспортным спросом, — цитирует издание замдиректора завода по производству Кадыра Атаева.

Туркменистан за прошлый год поставил в соседний Афганистан более 36,7 тыс. т синтетического бензина ECO-93. Экологичное топливо из туркменского природного газа выпускает новый завод в Ахалском велаяте страны, открывшийся в июне 2019 года. Об этом сообщает онлайн-радио «Голос СНГ»

Следует отметить, что за прошедшие полгода с момента своего запуска газохимический комплекс отправил на экспорт всего 63,1 тыс. т синтетического бензина. Около 60% от экспортного объёма приобрели афганские покупатели. Около 7 тыс. т бензина ECO-93 отправлено в европейские страны.

Афганистан также импортировал свыше 10,3 тыс. т сжиженного газа и 370 т обессеренной дизельной фракции, произведённых газохимическим комплексом в Ахале.

Дополнительно удалось уточнить, завод в 2019 году поставил на внутренний рынок 7,6 тыс. т бензина ECO-93 и 2,5 тыс. т обессеренного дизтоплива.

Напомним, туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 5 июля на расширенном заседании правительства по итогам первого полугодия 2019 года поручил курирующему вице-премьеру разработать маркетинговую стратегию нового завода по производству газобензина.