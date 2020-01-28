Президент Армении побывал в технологическом институте Technion

Глава вуза Ури Шива отметил, что для института - честь принимать в своих стенах высокого гостя, особенно учитывая, что он тоже учёный.
Армен Саркисян вспомнил, что впервые ступил в этот институт в 90-х годах прошлого столетия, когда занимался изысканиями в сферах астрофизики и гравитации.
Президент отметил, что современная молодежь ищет реализацию своих идей в инновационных технологических проектах. Именно такие начинания и характеризуют современный мир – мир идей и инноваций.
— Такие университеты станут основой для развития мира, — подчеркнул глава государства.
Президент Армении рассказал участникам встречи об инициативе ATOM (AdvancedTomorrow), которая должна объединить усилия крупных международных компаний и научных центров в разработке искусственного интеллекта и математического представления реальности. Саркисян предложил институту Technion стать партнёром в этом проекте.