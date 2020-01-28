Глава Гагаузии встретилась с мэром турецкого региона Сакарья

Делегацию из Гагаузской автономии встретил мэр региона Сакарья Экрем Юдже.
На переговорах стороны обменялись мнениями, касающимися важных направлений по сотрудничеству.
В Турецкой Республике Сакарья считается одним из важнейших промышленных и сельскохозяйственных регионов. В этой провинции возделываются пшеница, сахарная свекла, табак, а также другие сельскохозяйственные культуры.
В ходе диалога с мэром провинции Ирина Влах описала промышленный потенциал Гагаузии с лучшей стороны и отметила, что в последние годы Исполнительный комитет уделяет большое внимание развитию промышленности в трёх городах автономии — Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах.
Также глава автономии заметила, что инвестиционными преимуществами, имеющимися на территории Гагаузии, могли бы воспользоваться экономические агенты региона Сакарья.