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Глава Гагаузии встретилась с мэром турецкого региона Сакарья

Глава Гагаузии встретилась с мэром турецкого региона СакарьяБашкан Гагаузии Ирина Влах 27 января побывала в регионе Турции Сакарья с ознакомительным визитом. Главу Гагаузии сопровождали посол Дмитрий Кройтор и депутат парламента Молдавии Иванна Кёксал. Об этом сообщает Gagauzinfo.MD 

Делегацию из Гагаузской автономии встретил мэр региона Сакарья Экрем Юдже.

На переговорах стороны обменялись мнениями, касающимися важных направлений по сотрудничеству.

В Турецкой Республике Сакарья считается одним из важнейших промышленных и сельскохозяйственных  регионов. В этой провинции возделываются пшеница, сахарная свекла, табак, а также другие сельскохозяйственные культуры.

В ходе диалога с мэром провинции Ирина Влах описала промышленный потенциал Гагаузии с лучшей стороны и отметила, что в последние годы Исполнительный комитет уделяет большое внимание развитию промышленности в трёх городах автономии — Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах.

Также глава автономии заметила, что инвестиционными преимуществами, имеющимися на территории Гагаузии, могли бы воспользоваться экономические агенты региона Сакарья.





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