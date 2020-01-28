Узбекистан принял участие в образовательном форуме в Лондоне

Руководитель государственного унитарного предприятия «Центр инноваций, технологий и стратегий» при Министерстве народного образования Узбекистана Рустам Каримжонов с 19 по 24 января по приглашению государственного министра образования Великобритании Дамиана Хайндза принимал участие во Всемирном образовательном форуме в Лондоне. Об этом сообщает

Форум прошёл при поддержке МИД Великобритании совместно с Департаментами образования, бизнеса и инноваций и международного развития правительства страны, а также Британским Советом.

Форум с 2013 года является одним из крупнейших в мире ежегодных мероприятий с участием министров образования. В его работе участвовали более 1,26 тыс. представителей из 95 государств.

Участники обсудили вопросы, касающиеся современной тенденции в образовательном процессе, стандарта, качества и методологии обучения, инклюзивности, технологической и инновационной оснащенности сферы.

Каримжонов в своём выступлении рассказал о работе образовательного сектора, стремлении государства по его модернизации с упором на обеспечение качества, всеобщего охвата и непрерывности обучения.

Глава делегации также отметил опыт сотрудничества страны с организацией Cambridge Assessment при Кембриджском университете Великобритании в создании президентских школ в республике.

Добавим, особое внимание было обращено на историко-духовные стороны развития науки и просвещения в Узбекистане, показан ролик о великих узбекских мыслителях ― Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Ибн Сина, Мирзо Улугбек, внесших вклад в развитие современной науки.