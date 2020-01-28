Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросам контрабанды

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев 27 декабря провел совещание правительства Киргизии по вопросам борьбы с контрабандой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства

Глава правительства напомнил, в прошлом году были приняты все меры подготовки к реализации системы фискализации налогов. Он сказал, что запущена система слежения в режиме онлайн за провозами товаров на контрольно-пропускных пунктах, функционирует автоматизированный контроль за габаритными грузами. Внедренные системы за период сентябрь — декабрь 2019 способствовали наращиванию доходов от акцизных выплат с импортных товаров, поступивших из стран-членов ЕАЭС, с пятисот до восьмисот девяноста миллионов в национальной валюте.

— Декларации и другие документы в электронном виде будут вписываться в централизованный виртуальный склад с целью качественного слежения за перемещениями грузов по территории страны. Создание общего классификатора на товары, работы и услуги даст возможность вести фиксацию передвижения и сбыта товаров. Использование цифровых документов на товары, проверка грузов современными средствами, электронная база данных грузового автотранспорта поможет свести к минимуму незаконный провоз нефтепродуктов и других товаров, а также предотвратит игнорирование налогов, — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства сказал, что цифровизация в оформлении грузов, возможность удаленной формы регистрации товаров и цифровая очистка декларированных грузов будут способствовать уменьшению коррупции в деятельности таможенных структур страны. Это в свою очередь вернет доверие к таможенным органам Киргизии.