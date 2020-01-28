Новый медкомплекс Украины обеспечит в 4 раза больше операций по трансплантации костного мозга

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 27 января в ходе проверки ремонтных работ в новом комплексе Национальной детской специализированной больницы министерства здравоохранения Украины «Охматдет» заявил, что данное медицинское учреждение позволит в четыре раза увеличить количество проводимых операций по трансплантации костного мозга. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства Украины

Украинский премьер отметил, что строительство здания началось еще 9 лет назад, но в скором времени затянувшийся процесс возведения сооружения будет завершен.

Премьер Украины заострил внимание на том, что возможность увеличения количества операций по трансплантации костного мозга спасет жизни большего количества детей. В настоящее время «Охматдет» в состоянии ежегодно принимать 20 000 детей, но после начала работы в полноценном режиме количество принимаемых пациентов увеличится до 32 000, добавил Гончарук.

По словам премьер-министра, здоровье украинцев считается приоритетом для правительства, и запуск лечебно-диагностического комплекса «Охматдет» является частью правительственной программы по предоставлению качественной и доступной медицины всем украинцам. Еще одной, не менее важной частью программы, стало строительство новых центров неотложной медицинской помощи. В этом году будет построено 200 таких учреждений, заметил глава правительства.

Гончарук заявил, что приоритетом для его команды является спасение как можно большего количества человеческих жизней, в частности, путем предоставления гражданам доступа к высококачественным лекарствам.