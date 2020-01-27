Туристический потенциал Узбекистана представлен на международной выставке в Бельгии

Посольство Узбекистана в Бельгии с 23 по 26 января принимало участие в ежегодной туристической ярмарке Vakantie Salon Antwerp ― 2020. Мероприятие является крупнейшей выставкой фламандского региона Бельгии. Об этом сообщает

В работе выставки участвовали представители более 300 турорганизаций и компаний, авиаперевозчиков, гостиничного бизнеса и развлекательных центров из более 55 государств. В течение четырех дней мероприятие посетили около 100 тыс. человек.

Отметим, диппредставительство в Бельгии совместно с туркомпанией SilkVoyage развернуло информативную экспозицию об Узбекистане, которая привлекла интерес посетителей выставки. Стенд Узбекистана был оформлен в традиционном стиле с использованием продукции ремесленничества.

Гостям ярмарки была представлена подробная информация о турпотенциале Узбекистана. Были показаны видеоролики, рассказывающие о богатом историческом, культурном и архитектурном наследии народа Узбекистана, уникальных архитектурных достопримечательностях и народном ремесленничестве.