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Туркменский парламент станет двухпалатным

Туркменский парламент станет двухпалатным
Меджлис Туркменистана — однопалатный национальный парламент — станет двухпалатным. Меджлис и Халк Маслахаты на равных правах войдут в реформированный парламент, отличаясь полномочиями, отметил 27 января доктор юридических наук, заслуженный юрист Туркменистана, профессор Мурад Хаитов. Об этом сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».

По данным учёного, принцип двухпалатности парламента практикуется более чем в 70 странах.

— Для Туркменистана вопрос о значении второй палаты парламента — это вопрос не только теории и практики парламентской работы, но и вопрос постоянного и непрерывного развития демократии, — подчеркнул эксперт.

Напомним, профессор Хаитов 10 сентября прошлого года назвал Халк Маслахаты Туркменистана связующим звеном между народом и государственным аппаратом. Народный Совет как высший представительный орган синтезирует в себе государственные и общественные начала, сказал тогда эксперт.

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 25 сентября 2019 года на втором заседании Халк Маслахаты страны инициировал переход на двухпалатную систему, предложив объединить общенациональный форум и Меджлис в единую систему органов представительной и законодательной власти.

Парламентская реформа, в свою очередь, требует внесения соответствующих изменений в Основной закон страны. Так, 4 октября прошлого года в Ашхабаде под председательством президента Бердымухамедова прошло первое заседание созданной в этих целях Конституционной комиссии. Ожидается, что проект Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны будет рассмотрен на заседании Халк Маслахаты в этом году.





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