В Армении прошёл семинар для сотрудников парламентов стран Восточного партнёрства

В Армении 26 января завершил работу семинар по вопросу применения современных технологий в аналитической, экспертной и исследовательской деятельности парламентов стран Восточного партнерства. В городе Цахкадзоре собрались парламентарии Грузии, Беларуси, Украины и Молдовы. Об этом сообщила

В церемонии закрытия семинара принял участие руководитель аппарата Национального собрания Армении Тигран Галстян.

Глава аппарата подчеркнул важность темы семинара и выразил надежду, что обмен передовым опытом в использовании современных технологий и методов в разработке эффективных аналитических систем поможет парламентариям стран-участниц.

Тигран Галстян высоко оценил роль Армянского бюро международного сотрудничества в Германии в развитии основной сети парламентов стран Восточного партнерства и в поддержке мероприятий, проводимых в рамках этой сети.

В дискуссиях семинара приняли участие лекторы Армянского государственного экономического университета и Американского университета Армении.

Добавим, что в период 2-5 февраля 2020 года депутаты парламента Мэри Галстян и Карен Симонян побывают в Вашингтоне на семинаре «Будущее лидерство в обеспечении политического участия в регионе ОБСЕ».