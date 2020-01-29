Суть поправок к Конституции России объяснил депутат Петр Толстой

Поправки в российскую Конституцию не направлены на то, чтобы Россия не соблюдала международные договоры. Спекуляции на тему нововведений абсолютно беспочвенны, заявил 28 января депутат Госдумы РФ Петр Толстой в ходе встречи с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом, пишет ТАСС

Петр Толстой отметил, что если норма международного договора будет противоречить Конституции РФ, то в стране она не будет подлежать исполнению. В этом нет ничего плохого, подчеркнул политик. Достаточно почитать Конституции Британии и Германии – там такие нормы есть, но никаких спекуляций и претензий они не вызывают.

Он заверил собеседника, что нет предпосылок и для неисполнения Россией решений Европейского суда по правам человека.

Депутат обратил внимание Дамса на тот факт, что настоящей целью поправок является повышением роли парламента в России, идет на пользу демократии.

Толстой пригласил европейского политика в парламент РФ, чтобы тот лично увидел, как на самом деле функционируют в стране демократические институты.