Белоруссия окажет помощь Китаю в борьбе с коронавирусом

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 28 января дал поручение министерствам иностранных дел и здравоохранения организовать гуманитарную помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. В данное время, грузовой борт воздушного флота ВС, снаряженный медицинским грузом, готовится к отлету в КНР, сообщает БЕЛТА

По директиве главы государства, груз сформировали из всего самого необходимого — это антивирусные препараты, дезинфекционные спецсредства, защитные макси, перчатки, халаты и специализированные медицинские изделия. Также, в Китай направятся белорусские специалисты-вирусологи.

Эта акция поддержки — лишь первый шаг. В настоящее время сотрудниками МИДа прорабатываются следующие этапы помощи дружественному государству. Дипломаты уточняют, какие конкретные меры необходимы со стороны Белоруссии для предотвращения распространения инфекции. Одновременно, в научных центрах страны учёные изучают эпидемиологический характер заболевания, в целях консультационной помощи китайским коллегам.

Впервые, вирус был обнаружен в 1965 году у лица, заболевшего острым ринитом. По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, число инфицированных достигло 5974 человек.