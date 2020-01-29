Депутат фракции социалистов Молдовы Владимир Односталко рассказал о будущих нововведениях в стране

Депутат фракции социалистов Молдовы Владимир Односталко 28 января в заявлении журналистам рассказал, какие изменения ждут жителей Молдавии. Об этом сообщили в

По словам депутата, полис медстрахования не подорожает. Более того, сейчас правительство работает над тем, чтобы предоставить гражданам более широкий спектр услуг, входящих в полис медстраховки.

Также Односталко подчеркнул, что особое внимание будет уделяться поддержке пенсионеров.

На данный момент в Республике Молдова проживают более 100 тысяч жителей, которые вышли на пенсию до 1999 года.

Как подчеркнул законодатель, люди, которые восстанавливали и строили Молдову в послевоенные годы, имеющие стаж около 40-45 лет, на сегодняшний день получают меньше, чем те, кто вышел на пенсию после 2000 года.

Также, по словам депутата фракции социалистов подготовлен законопроект о том, что молдавские пенсионеры, получающие пенсию за границей, также могут пользоваться услугами медучреждений Молдовы наравне с другими жителями страны.

Кроме того, в республике намерены создать Агентство по антинаркотической политике.