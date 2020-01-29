Глава МИД Узбекистана поучаствовал в конференции высокого уровня «Зелёная Центральная Азия»

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 28 января в Берлине принял участие в конференции, посвящённой инициативе Германии «Зелёная Центральная Азия». Об этом сообщает

В мероприятии приняли участие главы МИД ФРГ, ЕС, центральноазиатских стран, Афганистана, известные эксперты-климатологи, а также представители научных и общественных кругов, бизнеса и СМИ.

Отметим, Германия рассматривает свою новую инициативу в качестве вклада в Стратегию ЕС по Центральной Азии и подтверждения своих намерений по укреплению взаимосвязанности между Европой и регионом.

В её рамках планируется реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на смягчение негативного воздействия изменения климата в странах Центральной Азии и соседнем Афганистане.

― Подверженность стран центральноазиатского региона климатическим изменениям становится серьёзным фактором, обуславливающим необходимость укрепления регионального сотрудничества. Мы будем поддерживать процессы интеграции в регионе и заинтересованы в том, чтобы она смогла сильнее представлять свои интересы именно как единый регион, ― подчеркнул на открытии форума федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В своем выступлении Камилов рассказал о существующих и потенциальных угрозах, которые несёт с собой глобальное изменение климата для стран Центральной Азии, а также предпринимаемых в стране мерах по рациональному использованию ограниченных водных ресурсов, внедрении энергосберегающих и природоохранных технологий.

Добавим, в завершении конференции стороны приняли совместное заявление, где отражены основные принципы взаимодействия в рамках реализации проекта «Зелёная Центральная Азия».