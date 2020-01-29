Премьер Украины заявил о выполнении государством всех условий для получения 500 млн евро от ЕС

Гончарук отметил, что Еврокомиссия уже приступила к внедрению межведомственных процедур, необходимых для выплаты средств Украине. Как подчеркнул премьер, несмотря на выполнение условий, финансирование будет инициировано только после официального подтверждения программы Международного валютного фонда для Украины.
Валдис Домбровскис, в свою очередь, заострил внимание на том, что государство разделяет ценности ЕС, проводит соответствующие реформы, чтобы соответствовать стандартам современной европейской страны.
По словам Гончарука, Украина заинтересована в дальнейшем тесном сотрудничестве с ЕС в области развития транспортных связей ввиду интенсивного перемещения людей и товаров между Украиной и Евросоюзом.
Премьер подчеркнул, что страна подписала ряд важных соглашений с Европейским инвестиционным банком в прошлом году, и выразил благодарность ЕИБ за готовность участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Азовском регионе.