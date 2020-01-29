Премьер Украины заявил о выполнении государством всех условий для получения 500 млн евро от ЕС

Украина выполнила 12 необходимых условий для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС на сумму 500 млн евро. Об этом заявил 28 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Брюсселе на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, сообщает пресс-служба правительства Украины

Гончарук отметил, что Еврокомиссия уже приступила к внедрению межведомственных процедур, необходимых для выплаты средств Украине. Как подчеркнул премьер, несмотря на выполнение условий, финансирование будет инициировано только после официального подтверждения программы Международного валютного фонда для Украины.

Валдис Домбровскис, в свою очередь, заострил внимание на том, что государство разделяет ценности ЕС, проводит соответствующие реформы, чтобы соответствовать стандартам современной европейской страны.

По словам Гончарука, Украина заинтересована в дальнейшем тесном сотрудничестве с ЕС в области развития транспортных связей ввиду интенсивного перемещения людей и товаров между Украиной и Евросоюзом.

Премьер подчеркнул, что страна подписала ряд важных соглашений с Европейским инвестиционным банком в прошлом году, и выразил благодарность ЕИБ за готовность участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Азовском регионе.