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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил меры по цифровизации в министерстве юстиции

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил меры по цифровизации в министерстве юстицииПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 28 января на встрече с министром юстиции Маратом Джаманкуловым обсудил меры по цифровизации отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Министр доложил о реализации программ по внедрению цифровых технологий для повышения качества оказываемых услуг гражданам. Он отметил, что оказание госуслуг в цифровом формате - стратегическая линия в деятельности минюста.

Был обсужден запуск пилотного проекта по оформлению юридических лиц в онлайн-режиме. Автоматизированная платформа упрощает регистрацию юридических лиц, позволяет в онлайн-режиме держать под контролем весь процесс приема и выдачи информации. За три дня граждане смогут получить свидетельство о регистрации.

Также стало известно, что заработала в тестовом режиме новая система под названием «Электронный нотариат», с помощью которой нотариусам будут доступны необходимые данные от Государственной регистрационной службы и других учреждений.

Отмечено, что цифровые технологии сэкономят время и финансы граждан, а также устранят коррупционные механизмы при оформлении юридических лиц, а также в работе нотариальных контор.

Марат Джаманкулов рассказал, что в сентябре 2019 года начал свою работу Департамент пробации при минюсте, созданный с целью осуществления преобразований в судебно-правовой системе. Сейчас на конкурсной основе набирают кадры для этого ведомства. В этом году запланировано создание электронной информационной базы для службы пробации и соединение ее с Единой базой регистрации правонарушений.

Также, министр доложил об активизации деятельности по оказанию гражданам бесплатных юридических услуг. За прошедший год были предоставлены более четырнадцати тысяч таких услуг. Адвокаты смогли добиться оглашения судами восьми оправдательных приговоров. В 2019 году израсходовано 77 миллионов сомов бюджетных средств, что по сравнению с 16-20 миллионами за прошлые годы показывает значительный рост потребности в бесплатных услугах адвокатов. Граждане получают помощь минюста практически по всем делам.

Марат Джаманкулов сообщил, что в целях модернизации правового поля и его составляющих создается проект концепции правовой политики, в стадии разработки находится программа развития органов юстиции на 2020–2030 годы.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность перехода на цифровую платформу в работе органов юстиции и оказании госуслуг гражданам.

Также, руководитель государства призвал улучшить уровень оказываемой помощи гражданам и качество проводимых экспертиз.





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