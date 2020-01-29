В Туркменистане состоится концерт посвященный 180-летию Чайковского

Тематический концерт «Русская зима», посвященный 180-летию со дня рождения известного русского композитора, педагога, дирижёра и музыкального критика Петра Ильича Чайковского, пройдёт 1 февраля в Музыкальном драматическом театре имени Махтумкули. Об этом сообщает сайт Arzuw.news

В программе концерта прозвучит симфония № 1 «Зимние грёзы». Чайковский работал над ним весной и летом 1866 года. Именно этим произведением начинается подлинно художественное творчество композитора.

— Ни одно произведение не давалось ему ценой таких усилий и страданий, — вспоминал брат композитора, Модест Чайковский.

Эльмира Овениязова, преподаватель Туркменской государственной специализированной музыкальной школы им. Д.Овезова, считает, что сила гения Чайковского, его музыки в отсутствии национальной ограниченности.

Музыкальное искусство Туркменистана, основанное на национальном художественном воплощении, известно произведениями таких композиторов как Ашир Кулиев, Нуры Халмамедов, Чары Нурымов, Дурды Нурыев, Аман Агаджиков, Реджеп Аллаяров, Байрам Худайназаров, Реджеп Реджепов, Данатар Хыдыров. Композиторская школа Туркменистана становилась в 30-е годы прошлого столетия и подготовила несколько поколений известных, высокоталантливых и даже гениальных музыкантов.

Произведения национальных композиторов – классиков и современников служат основой подготовки молодых музыкантов и композиторов в Туркменистане. Однако, развитие национального музыкального искусства невозможен без связи с мировым музыкальным наследием.

В программе культурного мероприятия примет участие заслуженный артист Туркменистана Владимир Мкртумов, который исполнит рапсодию на тему Паганини ля минор, произведение Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром.