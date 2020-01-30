Правительство Белоруссии проведёт с Казахстаном переговоры о поставках нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает работу по расширению географии импортеров углеводородного сырья в Беларусь. Глава государства 29 января принял документ, в котором разрешил правительству начать переговоры с Казахстаном о поставках нефти в республику, сообщает БЕЛТА

В своих выступлениях, посвящённых напряженной ситуации вокруг, импорта сырья в Беларусь, президент Лукашенко не раз говорил о Казахстане как о потенциальном энергетическом партнёре. В октябре 2019 года, во время визита белорусского президента в Казахстан этот вопрос обсуждался на двусторонней встрече глав государств. Тогда же энергетические ведомства двух стран подготовили предварительную платформу, для реализации соглашения о закупках сырья.

По словам председателя «Белнефтехима» Андрея Рыбакова, обсужденные коммерческие детали пока «требуют тишины», но условия, безусловно, будут взаимовыгодными. Тогда, в октябре 2019 года Рыбаков пояснил, если переговоры пройдут плодотворно, то казахстанская нефть «потечёт» в Беларусь, только количество, цены и логистика будут ещё утверждаться.