Премьер Молдовы принял участие в открытии национальной выставки «Сделано в Молдове 2020»

Премьер-министр Молдавии Ион Кику 29 января принял участие в официальном открытии национальной выставки «Сделано в Молдове 2020». Также на выставке присутствовал полный состав кабинета министров. Об этом сообщает

На мероприятии более 460 местных предпринимателей из разных отраслей выставили свои товары и услуги.

По словам Кику, благодаря местным предпринимателям вносится непосредственный вклад на благо изменения жизни жителей государства, и правительство обязуется поддерживать достижение этой цели.

Глава правительства подчеркнул, что если власти смогут обеспечить хорошие условия для бизнеса предпринимателей, то основные проблемы в Молдове будут решены.

Также премьер отметил, что правительство пришло с предложением к своим партнёрам по развитию объединить общие усилия для того, чтобы восстановить надежду и уверенность в том, что Молдова может функционировать в интересах своих граждан.

В выставке 2020 года участвовали не меньше 150 иностранных компаний из более чем 15 стран.

Мероприятие будет проходить с 29 января по 2 февраля этого года.