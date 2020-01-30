Премьер Молдовы принял участие в открытии национальной выставки «Сделано в Молдове 2020»

На мероприятии более 460 местных предпринимателей из разных отраслей выставили свои товары и услуги.
По словам Кику, благодаря местным предпринимателям вносится непосредственный вклад на благо изменения жизни жителей государства, и правительство обязуется поддерживать достижение этой цели.
Глава правительства подчеркнул, что если власти смогут обеспечить хорошие условия для бизнеса предпринимателей, то основные проблемы в Молдове будут решены.
Также премьер отметил, что правительство пришло с предложением к своим партнёрам по развитию объединить общие усилия для того, чтобы восстановить надежду и уверенность в том, что Молдова может функционировать в интересах своих граждан.
В выставке 2020 года участвовали не меньше 150 иностранных компаний из более чем 15 стран.
Мероприятие будет проходить с 29 января по 2 февраля этого года.