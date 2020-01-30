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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с делегацией парламентариев Швеции

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с делегацией парламентариев ШвецииПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 29 января принял парламентскую делегацию Швеции во главе с первым вице-спикером Риксдага Асой Линдестам. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе главы государства.

Стороны обсудили вопросы взаимоотношений и консультаций по сотрудничеству между парламентами двух стран.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул готовность киргизской стороны к взаимовыгодным отношениям со Швецией, в том числе по  вопросам парламентской демократии. Он отметил, что создание современной парламентской системы возможно при условиях развитой экономики.

Президент рассказал, что в Киргизии проводится внутренняя политика по улучшению жизнедеятельности граждан, осуществляется множество больших проектов во многих отраслях экономики.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что развитые общество и парламентаризм содействуют процветанию государства.

Глава Киргизии назвал важными взаимоотношения в торгово-экономической и экологической отраслях. Он выразил заинтересованность Киргизии в иностранных капиталовложениях, в том числе и из Швеции.

Сооронбай Жээнбеков сказал, что Киргизия намерена развивать сотрудничество со Швецией по взаимовыгодным направлениям.

Первый вице-спикер Риксдага Швеции Аса Линдестам выразила слова  признательности Президенту Киргизии за теплый прием. Глава иностранной делегации главной целью визита назвала укрепление взаимоотношений между странами.

Парламентарии Швеции подчеркнули важность развития экономических связей, увеличения объемов в торговле.

Шведские депутаты обозначили приверженность в поддержке развития институтов демократии.





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