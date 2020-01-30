Кабмин Украины ужесточит ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

Законопроект предусматривает увеличение размера штрафа за совершение ложных звонков в полицию и скорую помощь с 3400 до 10 200 гривен.
Также установлена уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которое стало причиной несчастных случаев или других ситуаций с тяжелыми последствиями.
Данные поправки вступят в силу после принятия законопроекта парламентом.
Прежний штраф за нарушение требований пожарной безопасности варьировался в диапазоне от 8,5 до 119 гривен для гражданских лиц и от 34 до 170 гривен для должностных лиц.
Как отметил Алексей Гончарук, подобное ужесточение ответственности повысит уровень правовой и гражданской осведомленности жителей Украины, а также минимизирует количество опасных ситуаций в этом направлении.