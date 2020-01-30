Узбекистан рассматривает вопросы вступления в Международную федерацию дорог

Глава дипломатического представительства Узбекистана в США Жавлон Вахабов 27 января провёл встречу с вице-президентом Международной федерации дорог (International Road Federation, IRF) по международным связям Магидом Элабядом. Стороны обсудили перспективы вступления Узбекистана в организацию. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана

В ходе встречи Элабяд, отметил, что вступление в IRF позволит Узбекистану получать информацию о последних достижениях и технологиях в автодорожной отрасли, обмениваться с другими странами опытом в строительстве платных автомагистралей, установке дорожных знаков и разметок, благоустройстве прилегающих к шоссе территорий.

Отметим, в случае вступления, IRF выделит для республики квоты для обучения на краткосрочных курсах в различных американских университетах с целью повышения знания в менеджменте и эффективном управлении своими финансовыми активами в дорожно-строительной сфере.

В настоящее время членами IRF являются 118 стран, среди стран СНГ ― Белоруссия и Азербайджан.

Добавим, вступление страны в IRF предусмотрено постановлением главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожной отраслью» (2019 год). Документом предусмотрены задачи по присоединению к международным организациям в сфере автомобильных дорог.