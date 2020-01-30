Таджикистан и Афганистан обсудили укрепление торгово-экономических связей

― Дипломаты обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы таджикско-афганского взаимодействия. Особое внимание уделили перспективам экономического сотрудничества, ― говорится в информации.

В Берлине в рамках рабочего визита глава внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддин Мухриддин встретился с заместителем министра иностранных дел Афганистана Мирвайсом Набом. Об этом 29 января сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.

В ходе беседы глава МИД Таджикистана подчеркнул, что гидроэнергетические объекты и предприятия по производству стройматериалов являются хорошей основой для развития торгово-экономических между странами.

Напомним, делегация Таджикистана во главе с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином 28 января 2020 года участвовала в Международной конференции «Зеленая Центральная Азия» в Берлине. Мероприятие проводилось на уровне глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, Афганистана и Германии.

Участники форума обсудили вопросы, связанные с охраной окружающей среды, интегрированным управлением водными ресурсами, сохранением биоразнообразия, борьбой с опустыниванием, развитием горных территорий.

По итогам конференции главы делегаций подписали совместную декларацию.