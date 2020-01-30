Хаитов: «Конституционная реформа в Туркменистане связана с переходом к двухпалатной системе»

Основной закон Туркменистана постоянно эволюционирует, что является результатом длительного историко-политического и юридического процесса. Новый этап конституционной реформы продиктован продолжением развития правовой системы и туркменского парламентаризма, считает эксперт.
— Законодательная власть — важнейшая составная часть государственной власти. Совершенствование статуса Халк Маслахаты связано с эволюцией парламентской системы в Туркменистане, — подчёркивает Хаитов.
Из стран Содружества Независимых Государств в России, Беларуси, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане работают двухпалатные парламенты, добавил учёный.
Ожидается, что созданная 25 сентября прошлого года Конституционная комиссия свои предложения по совершенствованию Основного закона Туркменистана представит на рассмотрение заседания Халк Маслахаты в этом году.