Президент Казахстана в ОАЭ обсудил ключевые направления сотрудничества

Президент отметил, что в Эмиратах в 60-х годах прошлого века, не было даже электричества, а сегодня Дубай — мегаполис, крупнейший мировой центр с финансовым и туристическим потенциалом, имеющий активную экономическую динамику и цифровое делопроизводство.
В беседе, казахстанский лидер в качестве приоритетов назвал развитие партнёрства в области цифровой экономики, финансового сектора, туризма и транспорта. Стороны подтвердили готовность реализовать ряд совместных инвестиционных и технических проектов.
Также, глава государства выразил заинтересованность развивать туристический потенциал Казахстана и отметил, что в стране много исторических достопримечательностей. Это возможно претворить в жизнь, опираясь на богатый туристический опыт ОАЭ, подчеркнул президент. Премьер Аль Мактум заверил высокого гостя о готовности арабской стороны содействовать в продвижении этих направлений.