Президент Казахстана в ОАЭ обсудил ключевые направления сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 января в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты в городе Дубай, встретился с вице-президентом и премьер-министром арабского государства, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. Во время встречи, политики обсудили стратегию развития сотрудничества в региональном и глобальном формате. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента

Президент отметил, что в Эмиратах в 60-х годах прошлого века, не было даже электричества, а сегодня Дубай — мегаполис, крупнейший мировой центр с финансовым и туристическим потенциалом, имеющий активную экономическую динамику и цифровое делопроизводство.

В беседе, казахстанский лидер в качестве приоритетов назвал развитие партнёрства в области цифровой экономики, финансового сектора, туризма и транспорта. Стороны подтвердили готовность реализовать ряд совместных инвестиционных и технических проектов.

Также, глава государства выразил заинтересованность развивать туристический потенциал Казахстана и отметил, что в стране много исторических достопримечательностей. Это возможно претворить в жизнь, опираясь на богатый туристический опыт ОАЭ, подчеркнул президент. Премьер Аль Мактум заверил высокого гостя о готовности арабской стороны содействовать в продвижении этих направлений.