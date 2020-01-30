В Баку от коронавируса скончались еще 2 человека | Вирус стремительно распространяется
Источник:FMG NEWS
В Научно-исследовательском институте легочных заболеваний скончались еще два пациента. Как стало известно haqqin.az, больные скончались 29 января.
В клинике данную информацию подтвердили.
Сообщается, что Рагим Алиев 1957 г.р. был доставлен в больницу 14 января и находился в тяжелом состоянии. Пациента поместили в отделение пульмонологии.
Врачи поставили ему сложный диагноз - эмфизема легких, бронхиальная астма, пульмонарная гипертензия, сердечная недостаточность, остаточные очаги перенесенного туберкулеза, уплотнение плевры так называемый коронавирус и др. Несмотря на интенсивное лечение, прошлой ночью Р.Алиев скончался.
Второй пациент также был доставлен в тяжелом состоянии и у него были обнаружены двусторонняя пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких, гипоксическая энцефалопатия, коронавирус.
Так Азербайджан
не имеет современной медицины и не в состоянии определить вирусы, есть подозрение что это обычный коронавирус который завезен из Китая! Число заразившихся перевалило за сотню.
По Материалам СМИ
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