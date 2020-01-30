 Звонкая оплеуха Азербайджану и И. Алиеву со стороны Европы | Резолюцию ПАСЕ

ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую ситуацию с политзаключенными в Азербайджане

Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня большинством голосов приняла резолюцию с осуждением Азербайджана. Резолюция «Дело о сообщениях в связи с политзаключенными в Азербайджане» и поправки к ней были подготовлены исландским депутатом Торхилдур Сунны Эварсдоттир.



Азербайджанская делегация безуспешно пыталась опровергнуть представленные в документе доводы, прибегая к обвинению ПАСЕ и ее членов в предвзятости. Особенно эмоционально отреагировал на резолюцию Самед Сеидов, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, обвинивший Армению в продвижении этого докумета. Азербайджану всегда кажется что все должны хвалить и ходить на коленях перед этим псевдо государством, и они не приемлют критику и осуждение. Они не понимают что весь мир смеётся над самовлюбленным и оторванным от реальности Азербайджаном и его руководством. Не все в этом мире покупается за нефтедоллары. Г лава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сейчас в глубокой депрессии и не в состоянии что либо адекватно комментировать. На помощь опозорившемуся Азербайджану в Европе и своему форпосту на Кавказе пришел его турецкий коллега который также решил блеснуть "знаниями", заявив, что в Армении якобы тоже все не так хорошо с правами человека, приведя в пример Мецаморскую АЭС. Якобы она угрожает правам человека. Это вызвало насмешки евро депутатов. Несмотря на «железные доводы» турецко-азербайджанских депутатов, резолюция и поправки к ней были полностью приняты. Ни одна из трех поправок, предложенных азербайджанской делегацией не было принята. Это позор для Ильхам Алиева и очень неприятная оплеуха для выдуманного государства под названием

Азербайджанская делегация безуспешно пыталась опровергнуть представленные в документе доводы, прибегая к обвинению ПАСЕ и ее членов в предвзятости. Особенно эмоционально отреагировал на резолюцию Самед Сеидов, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, обвинивший Армению в продвижении этого докумета. Азербайджану всегда кажется что все должны хвалить и ходить на коленях перед этим псевдо государством, и они не приемлют критику и осуждение. Они не понимают что весь мир смеётся над самовлюбленным и оторванным от реальности Азербайджаном и его руководством. Не все в этом мире покупается за нефтедоллары. ГНа помощь опозорившемуся Азербайджану в Европе и своему форпосту на Кавказе пришел его турецкий коллега который также решил блеснуть "знаниями", заявив, что в Армении якобы тоже все не так хорошо с правами человека, приведя в пример Мецаморскую АЭС. Якобы она угрожает правам человека.Несмотря на «железные доводы» турецко-азербайджанских депутатов, резолюция и поправки к ней были полностью приняты. Ни одна из трех поправок, предложенных азербайджанской делегацией не было принята. Это позор для Ильхам Алиева и очень неприятная оплеуха для выдуманного государства под названием Азербайджан

Специальный докладчик ПАСЕ по Азербайджану исландский депутат Торхилдур Сунна Эварсдоттир заявила, что Резолюция Парламентской ассоциации Совета Европы об азербайджанских политических заключенных должно стать сигналом о необходимости немедленного освобождении людей из тюрем для Баку



По словам госпожи Эварсдоттир, ПАСЕ не допускает наличие политических заключенных в какой-либо из стран данной организации. Более того, Азербайджану необходимо исполнить и решения ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека), которые По словам госпожи Эварсдоттир, ПАСЕ не допускает наличие политических заключенных в какой-либо из стран данной организации. Более того, Азербайджану необходимо исполнить и решения ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека), которые Баку до сих пор игнорировал.