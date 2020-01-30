 
  • 23:00 – Баку признан самой грязной и нездоровой столицей в Европе | Numbeo & World Bank Group 
  • 09:00 – Президент Армен Саркисян встретился с Махмудом Аббасом 
  • 09:20 – Правительство Белоруссии проведёт с Казахстаном переговоры о поставках нефти 
  • 23:00 – Баку признан самой грязной и нездоровой столицей в Европе | Numbeo & World Bank Group 
  • 20:22 – Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников 
  • 11:51 – Виновником смерти россиян стал 19-летний азербайджанец 

Звонкая оплеуха Азербайджану и И. Алиеву со стороны Европы | Резолюцию ПАСЕ

 Звонкая оплеуха Азербайджану и И. Алиеву со стороны Европы | Резолюцию ПАСЕ
ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую ситуацию с политзаключенными в Азербайджане
Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня большинством голосов приняла резолюцию с осуждением Азербайджана. Резолюция «Дело о сообщениях в связи с политзаключенными в Азербайджане» и поправки к ней были подготовлены исландским депутатом Торхилдур Сунны Эварсдоттир.

Азербайджанская делегация безуспешно пыталась опровергнуть представленные в документе доводы, прибегая к обвинению ПАСЕ и ее членов в предвзятости. Особенно эмоционально отреагировал на резолюцию Самед Сеидов, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, обвинивший Армению в продвижении этого докумета. Азербайджану всегда кажется что все должны хвалить и ходить на коленях перед этим псевдо государством, и они не приемлют критику и осуждение. Они не понимают что весь мир смеётся над самовлюбленным и оторванным от реальности Азербайджаном и его руководством. Не все в этом мире покупается за нефтедоллары. Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сейчас в глубокой депрессии и не в состоянии что либо адекватно комментировать. На помощь опозорившемуся Азербайджану в Европе и своему форпосту на Кавказе пришел его турецкий коллега который также решил блеснуть "знаниями", заявив, что в Армении якобы тоже все не так хорошо с правами человека, приведя в пример Мецаморскую АЭС. Якобы она угрожает правам человека. Это вызвало насмешки евро депутатов. Несмотря на «железные доводы» турецко-азербайджанских депутатов, резолюция и поправки к ней были полностью приняты. Ни одна из трех поправок, предложенных азербайджанской делегацией не было принята. Это позор для Ильхам Алиева и очень неприятная оплеуха для выдуманного государства под названием Азербайджан
 
 
Специальный докладчик ПАСЕ по Азербайджану исландский депутат Торхилдур Сунна Эварсдоттир заявила, что Резолюция Парламентской ассоциации Совета Европы об азербайджанских политических заключенных должно стать сигналом о необходимости немедленного освобождении людей из тюрем для Баку.

По словам госпожи Эварсдоттир, ПАСЕ не допускает наличие политических заключенных в какой-либо из стран данной организации. Более того, Азербайджану необходимо исполнить и решения ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека), которые Баку до сих пор игнорировал.

Докладчик пообещала впредь пристально следить за действиями азербайджанских властей. Со своей стороны она обязалась регулярно докладывать о них в ПАСЕ. Также госпожа Эварсдоттир не исключила возможности своего посещения Баку в преддверии парламентских выборов.

Отдельно коснулась Торхилдур Сунна Эварсдоттир азербайджанской критики в свой адрес и обвинений в необъективности. По ее словам, все, что она написала в докладе про Азербайджан, является реальными фактами, которые легко проверяются.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 48


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » ПАСЕ призывает Россию незамедлительно прекратить возведение проволочных заграждений вдоль оккупационной линии
    » На сессии ПАСЕ будут обсуждены президентские выборы в Азербайджане
    » В ПАСЕ ввели санкции против экс-главы Аграмунта и главы делегации Азербайджана Сеидова
    » Не азербайджанская делегация решает – оставлять или не оставлять вопрос Карабаха в повестке ПАСЕ — депутат
    » Педро Аграмунт исключен из состава фракции Европейской народной партии в ПАСЕ
    » ПАСЕ приняла резолюцию о защите женщин-беженцев
    » Армянская делегация: Отсутствуют механизмы препятствования переизбранию Аграмунта главой ПАСЕ
    » Гражданское общество Азербайджана требует у ПАСЕ ответа в связи с выявленными фактами коррупции в организации
    » Армянская делегация в ПАСЕ дала достойный ответ на очевидно прозербайджанский доклад о Карабахе
    » ПА ОБСЕ приняла беспрецедентно жесткую резолюцию по России
    » ПАСЕ осудила подавление демократии в Азербайджане
    » ПАСЕ приняла резолюцию по Украине – Россию признали агрессором и оккупантом
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Баку признан самой грязной и нездоровой столицей в Европе | Numbeo & World Bank Group

    • 23:00
    • 48
    • 0

    Звонкая оплеуха Азербайджану и И. Алиеву со стороны Европы | Резолюцию ПАСЕ

    • 21:47
    • 53
    • 0

    Кабмин Украины ужесточит ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

    • 18:47
    • 46
    • 0

    В Баку от коронавируса скончались еще 2 человека | Вирус стремительно распространяется

    • 16:28
    • 80
    • 0

    Узбекистан рассматривает вопросы вступления в Международную федерацию дорог

    • 15:31
    • 66
    • 0

    Таджикистан и Афганистан обсудили укрепление торгово-экономических связей

    • 14:29
    • 62
    • 0

    Хаитов: «Конституционная реформа в Туркменистане связана с переходом к двухпалатной системе»

    • 13:34
    • 65
    • 0

    Президент Казахстана в ОАЭ обсудил ключевые направления сотрудничества

    • 13:12
    • 74
    • 0

    Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с делегацией парламентариев Швеции

    • 11:04
    • 60
    • 0

    Премьер Молдовы принял участие в открытии национальной выставки «Сделано в Молдове 2020»

    • 10:16
    • 53
    • 0

    Правительство Белоруссии проведёт с Казахстаном переговоры о поставках нефти

    • 09:20
    • 54
    • 0

    В Туркменистане состоится концерт посвященный 180-летию Чайковского

    • 21:09
    • 86
    • 0

    Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил меры по цифровизации в министерстве юстиции

    • 20:09
    • 95
    • 0

    Премьер Украины заявил о выполнении государством всех условий для получения 500 млн евро от ЕС

    • 19:12
    • 97
    • 0

    Глава МИД Узбекистана поучаствовал в конференции высокого уровня «Зелёная Центральная Азия»

    • 17:54
    • 91
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56833
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51325
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47576
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42859
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36714
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35352
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 32444
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32345
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30468
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30056
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23297
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23009
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22659
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20223
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18881
    • 0

    Баку признан самой грязной и нездоровой столицей в Европе | Numbeo & World Bank Group

    • 23:00
    • 48
    • 0

    Звонкая оплеуха Азербайджану и И. Алиеву со стороны Европы | Резолюцию ПАСЕ

    • 21:47
    • 53
    • 0

    В Баку от коронавируса скончались еще 2 человека | Вирус стремительно распространяется

    • 16:28
    • 80
    • 0

    Президент Казахстана в ОАЭ обсудил ключевые направления сотрудничества

    • 13:12
    • 74
    • 0

    Хаитов: «Конституционная реформа в Туркменистане связана с переходом к двухпалатной системе»

    • 13:34
    • 65
    • 0

    Таджикистан и Афганистан обсудили укрепление торгово-экономических связей

    • 14:29
    • 62
    • 0

    Узбекистан рассматривает вопросы вступления в Международную федерацию дорог

    • 15:31
    • 66
    • 0

    Кабмин Украины ужесточит ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

    • 18:47
    • 46
    • 0

    Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с делегацией парламентариев Швеции

    • 11:04
    • 60
    • 0

    Премьер Молдовы принял участие в открытии национальной выставки «Сделано в Молдове 2020»

    • 10:16
    • 54
    • 0

    Правительство Белоруссии проведёт с Казахстаном переговоры о поставках нефти

    • 09:20
    • 55
    • 0

    В Туркменистане состоится концерт посвященный 180-летию Чайковского

    • 21:09
    • 87
    • 0

    Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил меры по цифровизации в министерстве юстиции

    • 20:09
    • 96
    • 0

    Премьер Украины заявил о выполнении государством всех условий для получения 500 млн евро от ЕС

    • 19:12
    • 98
    • 0

    Глава МИД Узбекистана поучаствовал в конференции высокого уровня «Зелёная Центральная Азия»

    • 17:54
    • 92
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА