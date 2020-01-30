 Звонкая оплеуха Азербайджану и И. Алиеву со стороны Европы | Резолюцию ПАСЕ

ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую ситуацию с политзаключенными в Азербайджане
Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня большинством голосов приняла резолюцию с осуждением Азербайджана. Резолюция «Дело о сообщениях в связи с политзаключенными в Азербайджане» и поправки к ней были подготовлены исландским депутатом Торхилдур Сунны Эварсдоттир.
Азербайджанская делегация безуспешно пыталась опровергнуть представленные в документе доводы, прибегая к обвинению ПАСЕ и ее членов в предвзятости. Особенно эмоционально отреагировал на резолюцию Самед Сеидов, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, обвинивший Армению в продвижении этого докумета. Азербайджану всегда кажется что все должны хвалить и ходить на коленях перед этим псевдо государством, и они не приемлют критику и осуждение. Они не понимают что весь мир смеётся над самовлюбленным и оторванным от реальности Азербайджаном и его руководством. Не все в этом мире покупается за нефтедоллары. Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сейчас в глубокой депрессии и не в состоянии что либо адекватно комментировать.
На помощь опозорившемуся Азербайджану в Европе и своему форпосту на Кавказе пришел его турецкий коллега который также решил блеснуть "знаниями", заявив, что в Армении якобы тоже все не так хорошо с правами человека, приведя в пример Мецаморскую АЭС. Якобы она угрожает правам человека. Это вызвало насмешки евро депутатов.
Несмотря на «железные доводы» турецко-азербайджанских депутатов, резолюция и поправки к ней были полностью приняты. Ни одна из трех поправок, предложенных азербайджанской делегацией не было принята. Это позор для Ильхам Алиева и очень неприятная оплеуха для выдуманного государства под названием Азербайджан
.
Специальный докладчик ПАСЕ по Азербайджану исландский депутат Торхилдур Сунна Эварсдоттир заявила, что Резолюция Парламентской ассоциации Совета Европы об азербайджанских политических заключенных должно стать сигналом о необходимости немедленного освобождении людей из тюрем для Баку
.
По словам госпожи Эварсдоттир, ПАСЕ не допускает наличие политических заключенных в какой-либо из стран данной организации. Более того, Азербайджану необходимо исполнить и решения ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека), которые Баку
до сих пор игнорировал.
Докладчик пообещала впредь пристально следить за действиями азербайджанских властей. Со своей стороны она обязалась регулярно докладывать о них в ПАСЕ. Также госпожа Эварсдоттир не исключила возможности своего посещения Баку
в преддверии парламентских выборов.
Отдельно коснулась Торхилдур Сунна Эварсдоттир азербайджанской критики в свой адрес и обвинений в необъективности. По ее словам, все, что она написала в докладе про Азербайджан
, является реальными фактами, которые легко проверяются.