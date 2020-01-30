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Баку признан самой грязной и нездоровой столицей в Европе | Numbeo & World Bank Group

 Грязный Баку
город Баку - 2020 (центр города)

Британская консалтинговая компания в области здравоохранения Treated.com провела анализ и составила рейтинг «самых здоровых» столиц Европы, сообщает со ссылкой на сайт компании. Таблица была сформирована на основе обширной информации, собранной из различных авторитетных источников, таких как Numbeo, HPI ThinkTank, World Population Review, World Bank Group и Index Mundi
 
Среди 46 столиц Европы, указанных в рейтинге, есть и Баку. Как мы не раз писали, главный город Азербайджана занял самое последнее место…

При подготовке рейтинга учитывались 10 критериев: доступность занятий спортом (стоимость абонемента в фитнесс-клубах), продолжительность жизни, качество воздуха, воды и жизни, расходы на здравоохранение, цены на фрукты и овощи, выбросы углекислого газа, количество людей, которые едут на работу на велосипеде или идут пешком, а также качество зеленых насаждений.
 
В итоге Баку занял последнее 46-е место. И хотя столица Азербайджана получила достаточно высокий рейтинг благодаря низким ценам на фрукты и овощи (3,84 фунта за пять видов товара; это 6-е место после столицы Косово Приштины, Белграда, Скопье, Еревана и Тбилиси) и стоимости месячного абонемента в спортивный зал (28,82 фунта), все другие показатели получились крайне низкими, что и привело к самой низкой строчке в рейтинге.

Столица Азербайджана занимает 5-е место с конца, то есть 42-е место по продолжительности жизни (72,91), опережая лишь Москву, Киев, Кишинев и Приштину.

По качеству воздуха Баку на 40-м месте. Хуже ситуация обстоит в Софии, Сараево, Скопье, Тиране, Тбилиси и Бухаресте.
Качество воды в столице Азербайджана оценивается еще ниже – предпоследнее место. Позади только Албания. Лишь Тирану Баку опережает и по качеству жизни – тут тоже у нас 45-я позиция. 2-е место с конца мы занимаем и по выбросам углекислого газа, опережая только Рим.

В результате Баку набрал позорные 346 баллов (чем больше баллов, тем хуже) и стал 46-м. На 45-м месте Москва, далее идут Бухарест, Рим, Анкара, Тбилиси и т.д.

Лидирует столица Дании Копенгаген (102 балла).
В первую десятку также входят Вена, Берн, Хельсинки, Берлин, Стокгольм, Вильнюс, Амстердам, Подгорица и Любляна.
 
Одним словом самая грязная и нездоровая столица в Европе это Баку. Баку это не только вылизанная одна улица, ведущая к президентскому шалашу, но и утопающие в грязи, анти санитарии, мусоре целые микрорайоны, о котором принято молчать. Ведь гордится помойкой - городом Баку стыдно. А решить эти проблемы в Азербайджане не в состоянии в ближайшие тридцать лет.
водопровод в Баку
Водопровод в центре Баку 2020 год


  Источник:FMG NEWS

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