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Премьер Молдовы Ион Кику провёл беседу с премьером Казахстана Аскаром Маминым

Премьер Молдовы Ион Кику провёл беседу с премьером Казахстана Аскаром МаминымГлава правительства Молдовы Ион Кику 30 января принял участие в Цифровом форуме, организованном в городе Алма-ата, на котором провёл беседу с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Коллеги обсудили широкий круг вопросов, касающихся важных направлений двустороннего сотрудничества.

Как подчеркнул Аскар Мамин, визит главы правительства Молдовы будет стимулировать двустороннее сотрудничество и Казахстан готов принять необходимые меры, чтобы потенциал для взаимоотношений был ещё больше.

В ответ Ион Кику поблагодарил Мамина за приглашение на форум и отметил, что потенциал сотрудничества двух стран до сих пор не оценен и участие в Цифровом форуме будет возможностью обменяться опытом.

Двусторонняя торговля между Молдовой и Казахстаном за 2019 год оценивалась в 19 миллионов долларов. Мамин отметил, что на данный момент бизнес Казахстана ищет инвестиционные проекты и Молдову намерены занести в поисковый центр. 

В ходе беседы молдавский премьер пригласил своего казахстанского коллегу посетить Республику Молдова.





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