Премьер Молдовы Ион Кику провёл беседу с премьером Казахстана Аскаром Маминым

Глава правительства Молдовы Ион Кику 30 января принял участие в Цифровом форуме, организованном в городе Алма-ата, на котором провёл беседу с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщает

Коллеги обсудили широкий круг вопросов, касающихся важных направлений двустороннего сотрудничества.

Как подчеркнул Аскар Мамин, визит главы правительства Молдовы будет стимулировать двустороннее сотрудничество и Казахстан готов принять необходимые меры, чтобы потенциал для взаимоотношений был ещё больше.

В ответ Ион Кику поблагодарил Мамина за приглашение на форум и отметил, что потенциал сотрудничества двух стран до сих пор не оценен и участие в Цифровом форуме будет возможностью обменяться опытом.

Двусторонняя торговля между Молдовой и Казахстаном за 2019 год оценивалась в 19 миллионов долларов. Мамин отметил, что на данный момент бизнес Казахстана ищет инвестиционные проекты и Молдову намерены занести в поисковый центр.

В ходе беседы молдавский премьер пригласил своего казахстанского коллегу посетить Республику Молдова.