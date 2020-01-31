Премьер Украины Гончарук заявил о сохранении низких тарифов ЖКХ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине в январе и феврале 2020 года будут такими же низкими, как и в декабре 2019 года. Об этом 30 января заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время видеоконференции с главами областных государственных администраций. Премьер призвал местные власти активнее использовать предоставленные правительством инструменты для снижения коммунальных платежей за отопление и горячую воду, сообщает пресс-служба правительства Украины

Гончарук добавил, что в декабре прошлого года плата за услуги ЖКХ была снижена на 30%. Однако отопительный сезон все еще продолжается. Поэтому в январе и феврале этого года местные власти должны и дальше прикладывать усилия для снижения платежей за отопление, добавил украинский премьер. При этом было подчеркнуто, что правительство предоставило все необходимые инструменты для выполнения данной задачи.

Цена на использование газа, как отметил Гончарук, ниже соответствующего показателя в прошлом году, что является результатом прозрачного рыночного ценообразования. Глава правительства выразил благодарность местным властям тех регионов, в которых тарифы были пересчитаны. Премьер-министр подчеркнул, что 143 предприятия в 21 регионе, в том числе в Киеве, использовали правительственный механизм пересчета.

Снижение тарифов на отопление стало возможным благодаря принятию постановления № 1082 от 24 декабря 2019 года. Решение было утверждено по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Документ предусматривает предоставление инструмента местным органам власти для снижения коммунальных платежей за отопление и горячую воду на 30%.