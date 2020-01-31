В Армении будет создана платформа гражданского общества

Функционирование платформы – рабочей группы предусмотрено статьёй 366 Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Республики Армения с Европейским Союзом. Основной целью концепта является стимулирование встреч уполномоченных от гражданского общества для обмена информацией и участия в реализации Соглашения.
В состав рабочей группы войдут 10 человек – три посланника гражданского общества ЕС, три члена комитета ЕС по экономическим и социальным вопросам и четыре представителя общественных организаций (ОО) Армении, в том числе представители платформ Восточного партнёрства.
В течение двух месяцев будут представлены требования, в соответствии с которыми уполномоченные от общественных организаций смогут участвовать в отборочном конкурсе.
На заседании были обсуждены основные сферы, в которых необходимо вести общественный контроль и проводить реформы. В первую очередь проведение реформ требуется, по мнению участников заседания, в судебно-правовой системе, антикоррупционной программе, образовании, сфере защиты прав человека, совершенствования Трудового кодекса.
Комиссия приняла решение провести в феврале этого года парламентские слушания «Ход реализации Соглашения РА – ЕС».