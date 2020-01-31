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В Армении будет создана платформа гражданского общества

В Армении будет создана платформа гражданского обществаНа внеплановом заседании постоянной комиссии парламента Армении по вопросам европейской интеграции под руководством Армана Егояна, при участии представителей действующих общественных организаций, 30 января был обсуждён вопрос организации платформы гражданского общества. Об этом сообщили в пресс-службе парламента страны.

Функционирование платформы – рабочей группы предусмотрено статьёй 366 Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Республики Армения с Европейским Союзом. Основной целью концепта является стимулирование встреч уполномоченных от гражданского общества для обмена информацией и участия в реализации Соглашения.

В состав рабочей группы войдут 10 человек – три посланника гражданского общества ЕС, три члена комитета ЕС по экономическим и социальным вопросам и четыре представителя общественных организаций (ОО) Армении, в том числе представители платформ Восточного партнёрства.

В течение двух месяцев будут представлены требования, в соответствии с которыми уполномоченные от общественных организаций смогут участвовать в отборочном конкурсе.

На заседании были обсуждены основные сферы, в которых необходимо вести общественный контроль и проводить реформы. В первую очередь проведение реформ требуется, по мнению участников заседания, в судебно-правовой системе, антикоррупционной программе, образовании, сфере защиты прав человека, совершенствования Трудового кодекса.

Комиссия приняла решение провести в феврале этого года парламентские слушания «Ход реализации Соглашения РА – ЕС».





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