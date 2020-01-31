Премьер Мухаммедкалый Абылгазиев обсудил на заседании кабмина экологическую ситуацию в Бишкеке

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев 30 января провел заседание кабмина и обсудил экологическую ситуацию в столице. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе правительства

Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании правительства затронул важную проблему - экологию в Бишкеке, и дал указание соответствующим службам подготовить проект ее решения.

Премьер сказал, что экологическая проблема требует безотлагательного вмешательства правительства.

По словам премьер-министра, согласно информации, поступившей от государственных служб, экологов и научной среды, описаны многие причины, подействовавшие на изменение экологии Бишкека.

— Очень мало достоверной информации. Нужно выявить точные причины проблемы, а потом принимать те или иные решения для улучшения экологической ситуации. Важно консолидировать все действия, использовать экспертный и научный потенциал, а также самих жителей. Для этого создадим штаб во главе с первым вице-премьером. Будет подготовлен стратегический проект по решению экологической проблемы в Бишкеке. Для этой цели направим необходимые финансовые ресурсы, — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Председатель кабинета министров подчеркнул, что будет подготовлен детальный пакет решений по улучшению экологической ситуации.

Глава правительства добавил, что это затронет вопросы увеличения объемов газификации микрорайонов и ускорения проекта по внедрению в автотранспортный сектор газомоторного топлива, потребуется пересмотр дел в градостроительстве.

— Проблема экологии требует участия в этом процессе каждого из нас, и правительство будет держать под контролем этот вопрос до полного его решения, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава кабинета министров инициировал идею проводить среди населения профилактические меры по основам экологии и культуры.