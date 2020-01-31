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Экономическое партнерство Белоруссии и Китая стало крепче

Экономическое партнерство Белоруссии и Китая стало крепчеПредседатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич 30 января прокомментировал основные позиции развития сотрудничества с китайскими компаниями. В этот день в технопарке «Великий камень» состоялось подписание трехстороннего договора о расширении белорусско-китайского партнёрства. На церемонии документ подписями скрепили Виктор Ананич, глава администрации парка Александр Ярошенко и гендиректор компании по развитию парка Янь Ган, сообщает БЕЛТА.

По словам председателя финансового учреждения, акционерно-сберегательный банк «АСБ Беларусбанк» с китайскими финансовыми партнёрами работает на протяжении 10 лет, в Пекине действует представительство банка, где опытные менеджеры трудятся над расширением взаимодействий финансовых институтов двух стран, продвижением совместных инвестпроектов. В результате сотрудничества с китайскими инвесторами банк заключил ряд сделок на общую сумму в 2 миллиарда долларов США, сообщил банкир.

Создание парка «Великий камень» - один из стратегических «продуктов» сотрудничества. Для оперативного обслуживания запросов служб, работающих  в технопарке, на его территории открыто отделение банка, в сервисе которого услуги на нескольких иностранных языках, в их числе и китайский.

В настоящее время резидентами современного проекта стали 60 фирм из КНР, европейских стран и США, инвестиционные вложения составили 1 миллиард 460 миллионов долларов.





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