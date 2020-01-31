Минздрав Таджикистана: «Причин для паники из-за коронавируса нет»

― При минздраве республики создан специальный штаб, на пограничных пунктах открыты карантинные помещения. Слухи о появлении коронавируса в Таджикистане являются беспочвенными, ― сказал Камолзода.

Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Мирхомуддин Камолзода 30 января в ходе брифинга заявил, что ситуация с коронавирусом в республике находится под контролем и причин для паники нет. Об этом сообщило Таджикское телеграфное агентство

Он также отметил, что все граждане, въезжающие в республику, проходят обязательное медицинское освидетельствование. Особенно проверяются граждане КНР. Их обследуют в течение 14 суток с момента въезда.

― В предполагаемых случаях выявления признаков заражения новым вирусом, таких людей будут доставлять в специальную больницу, где они пройдут лечение. Для этого подготовлен необходимый запас противовирусных препаратов, ― подчеркнул замминистра.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее коронавирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Число заразившихся коронавирусом в КНР составило 7711 человек. Общее число умерших достигло 170 человек.